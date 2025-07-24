Marc-Andre ter Stegen'den kötü haber! 3 ay yok

Barcelona'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Marc-Andre ter Stegen, yeniden ameliyat olmaya hazırlanıyor.

Alman kaleci, sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Stegen, ameliyatı sonrası 3 ay sahalardan uzak kalacağını kaydetti.

Stegen, geçen sezon da sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümünde formasından uzak kalmıştı.

Transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen 33 yaşındaki file bekçisinin Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.