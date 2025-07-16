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Spor

Marc-Andre ter Stegen'e takımdan ayrıl çağrısı

Barcelona'nın kadro planlamasında düşünmediği 33 yaşındaki deneyimli kaleci Marc-Andre ter Stegen'e Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus takımdan ayrıl çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:10 - Güncelleme:
Marc-Andre ter Stegen'e takımdan ayrıl çağrısı
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Barcelona forması giyen Marc-Andre ter Stegen'e takımdan ayrıl çağrısı geldi.

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Barcelona'da kadroda düşünülmeyen Stegen ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın 33 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmemesinin normal olduğunu ve bu tür kararların futbolun içerisinde yer aldığını söyleyen Matthaus, "Bunlar, kabul edilmesi gereken kararlar. Bu tür kararlar daha önce de alındı ve bundan sonra da alınacak, bunlar futbolun bir parçası. Bu, kulübün kararı." ifadelerini kullandı.

"TRANSFER OLMALI"

Matthaus, "Artık Barcelona'da oynayamayacak. Gelecek yıl Dünya Kupası'nda yer almak istiyorsa Barcelona'dan ayrılması ve transfer olması gerekiyor." sözlerini sarf etti.

GERİ PLANA DÜŞTÜ

Barcelona, gelecek yıl kaleci rotasyonunda Joan Garcia ve Wojciech Szczesny'yi düşünüyor. Alman file bekçisi, Barcelona'nın bu kararının ardından kadroda geri plana düştü.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Stegen, Fernando Muslera sonrası kaleci arayan Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor.

BARCELONA İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Stegen'in, kulübü Barcelona ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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