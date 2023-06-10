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Spor

Marc Bartra: Real Betis'te yeniden oynamak isterim

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Marc Bartra geleceği hakkında Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu.

Fanatik10 Haziran 2023 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Marc Bartra: Real Betis'te yeniden oynamak isterim
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Sezon başında Real Betis'ten transfer edilen ve imza parasıyla birlikte Trabzonspor'da yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Marc Bartra, Mundo Deportivo'ya konuştu.

32 yaşındaki İspanyol yıldıza yeniden Real Betis'e dönmek isteyip istemediği sorulurken, "Betis'in bende ayrı bir yeri var. Elbette yeniden oynamak isterim. Neden olmasın" cevabını verdi. Girona ve Espanyol gibi La Liga ekiplerinin ilgilendiği Bartra'nın, yüksek maaşı nedeniyle takımdan gönderilmesi düşünülüyor.

BU SEZON 40 MAÇTA FORMA GİYDİ

32 yaşındaki İspanyol stoper bu sezon 40 resmi maçta formayı giydi. Bartra bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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