İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2022 Pazar / 17 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marc Bartra Trabzonspor için geliyor! İşte maliyeti...
Spor

Marc Bartra Trabzonspor için geliyor! İşte maliyeti...

Trabzonspor, Real Betis'in stoperi Marc Bartra'nın transferi için kulübü ve futbolcunun kendisiyle anlaşma sağladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte bugün Trabzon'a gelecek olan Marc Bartra'nın maliyeti de belli oldu.

14 Ağustos 2022 Pazar 10:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Real Betis forması giyen İspanyol stoper Marc Bartra'da mutlu sona ulaştı. Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bartra ile birlikte Trabzon'a dönecek.

MARC BARTRA BUGÜN GELİYOR

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından "Trabzon yolcusu kalmasın, kalkışa geçiyoruz." mesajı paylaşılarak, İspanyol futbolcunun Türkiye'ye gelmek için yola çıkmak üzere olduğu sinyali verildi. Marc Bartra'nın saat 16.30 sıralarında Trabzon'da olması bekleniyor.

BONSERVİSİ 4 MİLYON AVRO

Bordo mavili kulübün, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon avro, oyuncuya da bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon avronun üzerinde bir ücret ödeyeceği öğrenildi.

32 MAÇTA 2 GOL

Tecrübeli stoper geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2 bin 827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü. Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.