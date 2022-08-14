Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Real Betis forması giyen İspanyol stoper Marc Bartra'da mutlu sona ulaştı. Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bartra ile birlikte Trabzon'a dönecek.

MARC BARTRA BUGÜN GELİYOR

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından "Trabzon yolcusu kalmasın, kalkışa geçiyoruz." mesajı paylaşılarak, İspanyol futbolcunun Türkiye'ye gelmek için yola çıkmak üzere olduğu sinyali verildi. Marc Bartra'nın saat 16.30 sıralarında Trabzon'da olması bekleniyor.

BONSERVİSİ 4 MİLYON AVRO

Bordo mavili kulübün, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon avro, oyuncuya da bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon avronun üzerinde bir ücret ödeyeceği öğrenildi.

32 MAÇTA 2 GOL

Tecrübeli stoper geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2 bin 827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü. Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti