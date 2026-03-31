Marc Cucurella, Chelsea'nin transfer politikasını eleştirdi

Premier Lig ekibi Chelsea forması giyen Marc Cucurella takımın transfer politikasını eleştirdi.

HABER MERKEZİ31 Mart 2026 Salı 12:15
Chelsea forması giyen Marc Cucurella, dikkat çeken açıklamalara imza attı. İspanyol futbolcu, Chelsea'nin sadece genç oyuncuları transfer etme politikasını eleştirdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain'e toplamda 8-2'lik skorla elenmelerini değerlendiren Cucurella, "Tecrübe eksiğimiz vardı. Oyuncularımızın çoğu, bu seviyede ilk kez oynuyordu ve bunun bedelini ödedik. Daha iyisini yapmalıydık. Soğukkanlılığımızı korusaydk, 5-2'den daha farklı bir skorla Londra'ya dönebilirdik ve her şey farklı olabilirdi." dedi.

Chelsea'nin sadece genç futbolcuları transfer etme politikasına değinen İspanyol futbolcu, "İyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Temel atıldı. Ancak Premier Lig veya Şampiyonlar Ligi gibi büyük kupalar için rekabet edebilmek için daha fazlasına ihtiyacımız var. Sadece genç oyuncuları transfer etmek, bu hedeflere ulaşmayı daha zor hale getirebilir. PSG karşısında daha önce benzer tecrübeleri yaşamış oyunculara ihtiyacımız vardı. Genç oyuncular gelecekte deneyim kazanmış olacak ancak bu ikisi arasında denge bulmak gerekiyor." diye konuştu.

Chelsea forması altında bu sezon 41 maçta süre bulan 27 yaşındaki Cucurella, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde İBB'den tehlikeli yıkım: 5 katlı bina yerle bir oldu, çevre binalar zarar gördü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
