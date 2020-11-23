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Spor

Marc Gasol, Lakers'a transfer oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers, İspanyol pivot Marc Gasol'u renklerine bağladı.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:25
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NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Lakers'ın Toronto Raptors'tan ayrılan 35 yaşındaki Gasol ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Gasol, 2007'de draft edildiği Lakers'ta forma giymemiş ve takasla Memphis Grizzlies'a gönderilmişti. Daha sonra Toronto Raptors'ta görev yapan tecrübeli pota altı oyuncusu, 2019'da takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.

Tecrübeli basketbolcu, geçen sezon Raptors formasıyla 7,5 sayı, 6,3 ribaunt ve 3,3 asist ortalamaları yakalamıştı.

Öte yandan Lakers'ın pivot Javale McGee ve ikinci tur draft hakkını Cleveland Cavaliers'a göndererek karşılığında Alfonzo McKinnie ve Jordan Bell'i kadrosuna kattığı da açıklandı.

Lakers daha önce Montrezl Harrell, Wesley Matthews ve Dennis Schröder'i transfer etmiş, Kentavious Caldwell-Pope'un ise sözleşmesini uzatmıştı.

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