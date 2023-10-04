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Spor

Marc Marquez, 2023 sezonu sonunda Honda'dan ayrılacak

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 6 şampiyonluğu bulunan Marc Marquez, takımı Honda'dan sezon sonunda ayrılmaya hazırlanıyor.

4 Ekim 2023 Çarşamba 20:50 - Güncelleme:
Marc Marquez, 2023 sezonu sonunda Honda'dan ayrılacak
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 6 şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Marc Marquez, takımı Honda'dan sezon sonunda ayrılacak.

Marquez ile Honda tarafından yapılan ortak açıklamada, 2024 sezonu sonunda dolacak sözleşmenin bu sezonun ardından sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

30 yaşındaki pilotun, gelecek sezon için Gresini Ducati takımıyla anlaştığı iddia ediliyor.

Tarihin en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Marquez, 11 sezondur ortaklığını sürdürdüğü Honda takımı ile 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019 olmak üzere 6 MotoGP şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Temmuz 2020'deki İspanya Grand Prix'sinde yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan Marquez, birçok kez ameliyat edilmesine rağmen eski performansına bir daha ulaşamamıştı.

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