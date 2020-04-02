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Spor

Marc Overmars'tan ilginç benzetme: ''UEFA Trump gibi''

Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars, UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu'nun maçları oynatma ısrarını eleştirdi.

02 Nisan 2020 Perşembe 00:18 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 00:18
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Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars, UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu'nun maçları oynatmak konusundaki ısrarını ağır sözlerle eleştirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hafta içerisinde yaptığı açıklamayla ülkede 1 Haziran'a kadar futbol maçlarının oynanmayacağını açıklamıştı. UEFA ise bu karardan 1 gün sonra sezonun takvimini yeniden yapmış ve liglerin 30 Haziran'a kadar bitirilmesini istemişti. Ancak, Avrupa'da koronavirüs salgınının boyutu nedeniyle yeni hedef ise 3 Ağustos'a kadar ligleri bitirmek olmuştu.

PARAYI HALK SAĞLIĞININ ÖNÜNE KOYUYORLAR

Overmars ise salgının geleceği bilinmezken maçları oynatmak konusunda hevesli olan UEFA ve Hollanda Futbol Federasyonu'nu eleştirdi. Overmars, "Neden parayı, halk sağlığının önüne koyuyorlar. Gerçekten anlamıyorum. Federasyonun biraz daha bağımsız olmasını ve dik durmasını bekliyordum. Ancak, onlar da UEFA'nın arkasına saklanmayı seçtiler." ifadelerini kullandı.

HOLLANDA'DA HER GÜN 100'ÜN ÜZERİNDE İNSAN ÖLÜYOR

TV'den gelecek yayın parasının boşa gitmemesi için bir çaba olduğunu dile getiren Overmars, "UEFA ile Hollanda Futbol Federasyonu'nu ABD Başkanı Donald Trump'a benzetiyorum. Bir hafta önce Trump, ekonomiyi koronavirüsün önüne koyuyordu. Günaydın beyler! Hollanda'da her gün yüzün üzerinde insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor." dedi.

Marc Overmars, "Şu anda futbolu düşünmek ve oynamak tamamen sorumsuzluktur." diyerek sözlerini noktaladı.

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