Marcao, Benfica maçında yine sahanın en iyilerindendi

Oynadığı her maçta Galatasaray'ın en çok isabetli pas yapan oyuncusu olan Marcao, Benfica'ya karşı da bu istatistiğini yakaladı. 57'de 54 isabetli pas ile Galatasaray'ın en çok pas yapan oyuncusu oldu. Brezilyalı yıldız, aynı zaman isabet oranında da Galatasaray'ın lideri oldu.

Marcao'nun pas özelliklerine bakıldığında sadece 7 pası geriye doğru oynanırken, isabetsiz 3 pası ise hücuma yönelik derin ve ara pası düşünülerek atılan paslardı. Bol bol dikine paslar ada atan Marcao, bunlar da isabet sağladı. Brezilyalı oyuncu, savunmadan topla birlikte çıkıp attığı paslarla direkt ikinci bölgeye topu taşıyan isim oldu.

MARCAO, MÜCADELE KAYBETMEDİ

22 yaşındaki Brezilyalı stoper, maçta girdiği 15 ikili mücadelenin 10'unu kazandı. Girdiği 3 hava topu mücadelesinin de tamamını kazanan taraf oldu.

Marcao, 5 kez topu kesip uzaklaştırdı, 2 kez top kaptı ve 3 kez de pas arası yaparak tehlike engelledi.

Galatasaray, Marcao'nun başarılı performansının da etkisiyle bu sezon Bayern Münih'ten sonra Estadio Da Luz'da gol yemeyen ikinci takım oldu.

(Sporx)