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Spor

Marcao bu sefer resmen geri dönüyor! Tarihi bile duyurdular

Marcao, Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservisle Sevilla'ya imza atmış ancak yeni takımında sakatlıklardan bir türlü belini doğrultamamıştı. İspanyol ekibinde Marcao'nun sahalara kesin geri dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Kasım 2022 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
Marcao bu sefer resmen geri dönüyor! Tarihi bile duyurdular
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Sevilla'nın Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Marcao, sakatlıklardan kurtulamamış ve yeni takımında hayal kırıklığına uğratmıştı. Tedavisi süren Marcao'nun sahalara geri dönüş tarihi kesinleşti.

SEVİLLA'DA MARCAO HAYAL KIRIKLIĞI

Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Marcao, birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekmeyi başarmış ve 12 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer olmuştu. Ancak Brezilyalı savunma oyuncusu, yeni takımında sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı.

MARCAO GERİ DÖNÜYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Marcao'nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu. İspanya basınına göre, tedavisi süren 26 yaşındaki Brezilyalı Dünya Kupası sonrası hazır olacak.

SADECE 7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Marcao, bu sezon Sevilla formasıyla yalnızca 7 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer alan 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, 585 dakika süre aldı ve skora etki edemedi.

Star Gazetesi

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