Marcao, Galatasaray kariyerinde ilk golünü Rangers'a attı

IHA 02 Ekim 2020 Cuma 00:54 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 00:54

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers’a 2-1 yenilen Galatasaray’ın tek golünü Brezilyalı futbolcu Marcao attı. 24 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 87. dakikasında kaydettiği golle farkı 1’e indirdi. Bu Brezilyalı defans oyuncusunun aynı zamanda sarı-kırmızılı forma ile ilk golü oldu. Başarılı defans oyuncusunun bu sezon 1 de asisti bulunuyor. Karşılaşmaya 11’de başlayan Marcao 90 dakika sahada kaldı.

24 yaşındaki futbolcu, 2019 yılının ocak ayında Chaves takımından transfer olmuştu.