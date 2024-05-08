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Spor

Marcao, Galatasaray'a geri dönmek istiyor! Sevilla'dan kolaylık istedi

Marcao için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. İspanya La Liga ekibi Sevilla'daki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız stoper Marcao, kulüpten Galatasaray'a gitmek için kolaylık istedi. İşte detaylar...

8 Mayıs 2024 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
Marcao, Galatasaray'a geri dönmek istiyor! Sevilla'dan kolaylık istedi
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Sevilla forması giyen Marcao, olası ayrılık durumunda Galatasaray'a gitmek için İspanyol ekibinden kolaylık istedi.

GELECEĞİ HALA BELİRSİZ

Sevilla'nın 2022 yazında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao'nun geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla'da şu ana kadar beklentilerin altında kalan Marcao'nun geleceği, takımın deneyimli ismi Sergio Ramos'a bağlı olacak.

KİRALIK AYRILIK İHTİMALİ

Ramos Sevilla'da kalırsa, Marcao takımdan kiralık olarak ayrılacak. Sergio Ramos'un Sevilla'da devam etmemesi durumunda ise Marcao takımda kalacak.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Marcao'nun olası ayrılık ihtimalinde birçok takımın Brezilyalı oyuncu ile ilgilendiği ve bu takımlardan birinin Galatasaray olduğu belirtildi.

KOLAYLIK İSTENDİ

27 yaşındaki savunma oyuncusunun da olası ayrılık senaryosunda eski takımı Galatasaray için Sevilla'dan kolaylık istediği öne sürüldü.

15 MİLYON EURO ÖDENDİ

Marcao, 2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 15 milyon euro (Bonuslar dahil) karşılığında transfer olmuştu.

20 MAÇA ÇIKTI

Sevilla'da sakatlıklar nedeniyle sık sık sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunma oyuncusu, şu ana kadar İspanyol ekibinin formasıyla 20 maça çıkabildi.

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