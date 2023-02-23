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Spor

Marcao geri dönmeye hazırlanıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen ve sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Marcao, geri dönmeye hazırlanıyor.

23 Şubat 2023 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
Marcao geri dönmeye hazırlanıyor
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Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marcao'dan haber var.

Hamstring sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Marcao'nun son durumu belli oldu.

GERİ DÖNÜŞE HAZIRLANIYOR

26 yaşındaki stoperin, geri dönüş için hazırlandığı öğrenildi. İspanya basınındaki habere göre; Brezilyalı'nın yaklaşık iki hafta içinde kademeli olarak diğer takım arkadaşlarına katılacağı öğrenildi. Deneyimli stoperin tıbbi ve fizik tedavi aşamasını atlattığı, sadece antrenman hızını artırması gerektiği ve takım arkadaşlarıyla birlikte idmanlara yeniden katılacağı belirtildi.

SADECE 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

Sezon başında 15 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, bu sezon Sevilla formasıyla yalnızca 7 maçta forma giyebildi.

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