İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2023 Pazar / 22 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marcao için sürpriz iddia! Süper Lig'e geri dönebilir
Spor

Marcao için sürpriz iddia! Süper Lig'e geri dönebilir

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ancak burada yaşadığı sakatlıklarla bir türlü istikrarı yakalayamayan Marcao için Galatasaray'a dönme iddiası ortaya atıldı.

5 Kasım 2023 Pazar 14:05 - Güncelleme:
Marcao için sürpriz iddia! Süper Lig'e geri dönebilir
ABONE OL

2022'nin yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Marcao, İspanya'da kayboldu. Sakatlıklardan bir türlü belinin doğrultamayan Brezilyalı stoper, Sergio Ramos'un da gelmesinin ardından gözden iyice düştü.

TRANSFERİ İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanya basınında yer alan habere göre; Marcao için eski takımı Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, devre arasında Brezilyalı stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Sevilla da Marcao'nun ayrılığına sıcak bakıyor. Ocak'ta bu ayrılığın gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.

BU SEZON HİÇ OYNAMADI

Marcao, bu sezon sakatlıkları nedeniyle şu ana kadar hiç forma giyemedi. Geçtiğimiz sezon ise Sevilla formasıyla yalnızca 11 resmi maça çıkan Brezilyalı stoper, 718 dakika sahada kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.