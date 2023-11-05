Marcao için sürpriz iddia! Süper Lig'e geri dönebilir

2022'nin yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Marcao, İspanya'da kayboldu. Sakatlıklardan bir türlü belinin doğrultamayan Brezilyalı stoper, Sergio Ramos'un da gelmesinin ardından gözden iyice düştü.

TRANSFERİ İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanya basınında yer alan habere göre; Marcao için eski takımı Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, devre arasında Brezilyalı stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Sevilla da Marcao'nun ayrılığına sıcak bakıyor. Ocak'ta bu ayrılığın gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek.

BU SEZON HİÇ OYNAMADI

Marcao, bu sezon sakatlıkları nedeniyle şu ana kadar hiç forma giyemedi. Geçtiğimiz sezon ise Sevilla formasıyla yalnızca 11 resmi maça çıkan Brezilyalı stoper, 718 dakika sahada kaldı.