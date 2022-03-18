Marcao İtalyan devlerinin takibinde

Akşam 18 Mart 2022 Cuma 09:50 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 09:50

Galatasaray-Barcelona maçında Marcao rüzgarı esti. Kaptan savunmada kritik hamleler yaptı. Etkili oyununu harika bir kafa golüyle süsledi. Scout ekipleri Brezilya'nın performansından etkilendiler.

MARCAO'NUN HIRSI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Brezilyalı stoper korner direğini tekme attı. Marcao'nun tekme attığı korner direği kırılınca, 25 yaşındaki savunmacı sevincinin ardından köşe gönderindeki hasarı onarmaya çalıştı.

Mücadelenin hakemi Orsato, tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi. Marcao, sarı-kırmızı formasıyla ikinci golünü yine bir Avrupa kupası maçında atmış oldu.

MARCAO İTALYAN DEVLERİNİN TAKİBİNDE

Akşam'ın haberine göre; 25 yaşındaki savunmacı, karşılaşmayı izlemeye gelen scout ekiplerinin de dikkatini çekti. Başarılı oyuncu ile Inter ve Napoli ilgileniyor. İtalyan ekipleri sezon sonu Sarı-Kırmızılı Yönetim ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetim, 20 milyon euronun altında Marcao'yu satmayı düşünmüyor.

MARCAO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Transfermarkt verilerine göre, Brezilyalı stoperin piyasa değeri 15 milyon euro. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 32 resmi maçta 2 bin 844 dakika sahada kaldı. Takımına da 1 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.