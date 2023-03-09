İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2023 Perşembe / 17 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,952
  • EURO
    20,0755
  • ALTIN
    1116.03
  • BIST100
    5446.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Marcao nihayet geri dönüyor!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Brezilyalı stoper Marcao'nu sahalara dönmeye hazırlandığı belirtildi.

9 Mart 2023 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
Marcao nihayet geri dönüyor!
ABONE OL

Sevilla'nın Brezilyalı stoperi Marcao, sakatlık sonrası sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Brezilyalı stoper Sevilla'da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon 30 resmi maçta takımından uzak kalmıştı. İspanyol basınında yer alan habere göre; yaklaşık 5 aylık sakatlık sürecinin ardından takıma dönmeye hazırlanan Marcao'nun, 1 Nisan'da oynanacak olan Cadiz maçında sahada yer alabileceği ifade edildi.

Sezon başında 12 milyon euroya Galatasaray'dan transfer edilen Marcao, bu sezon Sevilla formasıyla yalnızca 7 maçta forma giyebildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.