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Spor

Marcao: Sakatlıklardan dolayı çok zor 2 yıl geçirdim

2019-2022 yılları arasında Galatasaray forması giymiş olan ve şu ana kariyerine Sevilla'da devam eden Marcao yaşadığı sakatlıkla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2024 Cuma 11:25 - Güncelleme:
Marcao: Sakatlıklardan dolayı çok zor 2 yıl geçirdim
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2019-2022 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen stoper oyuncusu Marcao, futbol kariyerini İspanya ekini Sevilla'da sürdürüyor. Tecrübeli savunmacı, SFC'ye yaptığı açıklamada dikkat çeken sözler kullandı.

"ÇOK ZOR 2 YIL GEÇİRDİM"

SFC'ye konuşan Marcao, "Yaşadığım sakatlıklardan dolayı çok zor 2 yıl geçirdim. Ailem bana yardım etti. Sonra da psikologa gittim. Başta saçmalık olduğunu düşünüyordum ama psikoloğa gitmek bana çok faydalı oldu. Daha sakin bir insan oldum. Alışkanlıklarımı değiştirdim" dedi.

"İYİ BİR İNSAN DEĞİLDİM"

Sözlerine devam eden Marcao, psikoloğa gitmesinin faydalarından şu sözlerle bahsetti: "İyi bir insan değildim. İyi bir baba olamamıştım. Acı çekiyordum. Eşim bana 'Senin yardıma ihtiyacın var' diyordu. Haklıydı. Haklısın dedim ve düzenli olarak psikoloğa gittim."

GALATASARAY PERFORMANSI

Marcao, Galatasaray forması ile toplam 141 resmi maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performansı gösterdi. Tecrübeli oyuncu, bu sezon Sevilla'da 6 resmi maça çıktı.

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