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Spor

Marcao, Sevilla'dan ayrılma kararı aldı! İşte yeni adresi

Ülkesi Brezilya'dan transfer teklifleri alan 29 yaşındaki Marcao, Sevilla'dan ayrılma kararı aldı.

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 18:01 - Güncelleme:
Marcao, Sevilla'dan ayrılma kararı aldı! İşte yeni adresi
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Galatasaray'ın eski savunma oyuncusu, Sevilla'da forma giyen Marcao, geleceği ile ilgili kararını verdi.

İspanyol basınındaki habere göre Marcao'nun, bu yaz Sevilla'dan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER TEKLİFLERİ VAR

Haberde, Brezilyalı futbolcunun ülkesinden çeşitli transfer teklifleri aldığı ve kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

AYRILMAYA HAZIR

Marcao'nun, kişisel şartlarda anlaşılması halinde Sevilla'dan ayrılmaya hazır olduğu ifade edildi.

29 yaşındaki stoperin geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

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