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  • Marcao'dan ters köşe fotoğraf! Beşiktaşlı yönetici ile aynı karede
Spor

Marcao'dan ters köşe fotoğraf! Beşiktaşlı yönetici ile aynı karede

Sevilla'ya transfer olduktan sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamayan Marcao için Galatasaray ve Fenerbahçe iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak oyuncunun Beşiktaşlı iş insanı Tarkan Ser ile fotoğraf paylaşması herkesi ters köşe etti. İşte detaylar...

18 Kasım 2023 Cumartesi 12:12 - Güncelleme:
Marcao'dan ters köşe fotoğraf! Beşiktaşlı yönetici ile aynı karede
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Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ancak İspanyol ekibinde yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü istediği forma şansını bulamayan Marcao, sürpriz bir şekilde İstanbul'a geldi.

Transfer döneminin yaklaşmasının ardından adı önce Galatasaray, sonra Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için bu kez Beşiktaş cephesinden fotoğraflı bir paylaşım ve açıklama geldi.

Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Beşiktaşlı iş insanı Tarkan Ser, Marcao'yu ailesiyle birlikte İstanbul'da ağırladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan Ser "Kardeşim Marcao'yu uçağımla ailece İstanbul'da ağırlamaktan çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

MARCAO'NUN PERFORMANSI

2022 yılının Temmuz ayında Sevilla'ya 13 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında transfer olan Marcao, 11 resmi maçta 716 dakika görev yaptı. Marcao, Sevilla'da bu sezon henüz forma giymedi.

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