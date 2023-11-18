Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ancak İspanyol ekibinde yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü istediği forma şansını bulamayan Marcao, sürpriz bir şekilde İstanbul'a geldi.

Transfer döneminin yaklaşmasının ardından adı önce Galatasaray, sonra Fenerbahçe ile anılan 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için bu kez Beşiktaş cephesinden fotoğraflı bir paylaşım ve açıklama geldi.

Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Beşiktaşlı iş insanı Tarkan Ser, Marcao'yu ailesiyle birlikte İstanbul'da ağırladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan Ser "Kardeşim Marcao'yu uçağımla ailece İstanbul'da ağırlamaktan çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

MARCAO'NUN PERFORMANSI

2022 yılının Temmuz ayında Sevilla'ya 13 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında transfer olan Marcao, 11 resmi maçta 716 dakika görev yaptı. Marcao, Sevilla'da bu sezon henüz forma giymedi.