Marcao'dan yıkan haber! İspanya bu olayla çalkalanıyor

Bu yaz Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, yeni takımında sakatlıktan bir türlü kurtulamadı ve henüz hiçbir maça çıkamadı. İspanya basınında Marcao'nun ameliyat olabileceği ve sakatlığının beklenenden daha uzun sürebileceği iddiaları ortalığı karıştırdı.

MARCAO 12 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

La Liga ekiplerinden Sevilla, bu yaz Galatasaray'dan Marcao'yu 12 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı.

MARCAO'NUN SAKATLIĞI UZUN SÜREBİLİR

Yeni takımı Sevilla'da sakatlığı nedeniyle 6 resmi maçı kaçıran Marcao, adeta İspanyol ekibini pişman etti. Sakatlığı bir türlü atlatamayan Marcao için yeni bir iddia gündeme geldi. İspanya basınına göre; Marcao'nun ameliyat olma ihtimali yüksek. Brezilyalı stoperin operasyon geçirmesi halinde sahalara dönme süresi bir hayli uzayacak.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Marcao için Sevilla taraftarı ise tepkili. İspanyollar 12 milyon euro harcanarak transfer edilen Brezilyalı savunma oyuncusu için yönetime tepki yağdırıyor.