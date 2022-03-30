Marcao'ya 15 milyon avroluk teklif

Barcelona maçında gösterdiği üstün performans ile birçok kulübün transfer listesine giren Galatasaray'ın stoperi Marcao'ya en ciddi teklifi Monaco yaptı. Fransız kulübü, Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos ile görüştü.

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Takvim'in haberine göre; Luis Campos ile görüşen Fransız kulübünün 15 milyon avro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Galatasaray Yönetimi "25 milyon avrodan aşağı olmaz" yanıtı verdi.

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SON KARAR YENİ YÖNETİMİN!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız kulübünün Marcao ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Başkan Burak Elmas son kararı ise yeni gelecek yönetime bırakacak.

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PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON AVRO

Galatasaray'ın bu sezon en çok dikkat çeken oyuncularından olan Marcao, Avrupa'da transferin gözde isimlerinden biri olarak dikkat öne çıkıyor. Birçok önemli kulübün transfer listesinde yer alan Brezilyalı stoperin Transfermarkt internet sitesinde piyasa değeri ise 15 milyon avro olarak gözüküyor.