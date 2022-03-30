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Spor

Marcao'ya 15 milyon avroluk teklif

Monaco, Luis Campos aracılığıyla Galatasaray'da Marcao'yu istedi. Marcao için 15 milyon avro bonservis bedeli öneren Monaco'ya Galatasaray'dan bakın ne cevap geldi.

Takvim30 Mart 2022 Çarşamba 10:17 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 10:17
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Barcelona maçında gösterdiği üstün performans ile birçok kulübün transfer listesine giren Galatasaray'ın stoperi Marcao'ya en ciddi teklifi Monaco yaptı. Fransız kulübü, Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos ile görüştü.

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EN CİDDİ TEKLİF MONACO'DAN

Takvim'in haberine göre; Luis Campos ile görüşen Fransız kulübünün 15 milyon avro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Galatasaray Yönetimi "25 milyon avrodan aşağı olmaz" yanıtı verdi.

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SON KARAR YENİ YÖNETİMİN!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fransız kulübünün Marcao ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. Başkan Burak Elmas son kararı ise yeni gelecek yönetime bırakacak.

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PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON AVRO

Galatasaray'ın bu sezon en çok dikkat çeken oyuncularından olan Marcao, Avrupa'da transferin gözde isimlerinden biri olarak dikkat öne çıkıyor. Birçok önemli kulübün transfer listesinde yer alan Brezilyalı stoperin Transfermarkt internet sitesinde piyasa değeri ise 15 milyon avro olarak gözüküyor.

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