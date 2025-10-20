İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Marcel Licka: Takımımla gurur duyuyorum

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, açıklamalarda bulundu.

Marcel Licka: Takımımla gurur duyuyorum
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Performanslarıyla gurur duyduğunu belirten Çekyalı teknik adam, "Takımımla gurur duyuyorum. Çok cesurlardı. Bireysel ve birlikte kaliteli bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım fizik kalite açısından çok iyiydi, çok koştu, çok bastılar. Serginho ile golü bulduk. Çok cesurduk. Çok çalıştılar. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Böyle çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

