13 Eylül 2020 Pazar 23:55 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 23:55

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, stoper bölgesine takviyelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kongolu Marcel Tisserand'ı taşıyan uçak, 23:15 gibi İstanbul'a iniş yaptı. Sarı-lacivertliler şu ana kadar Lemos, İsmail, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül, Novak, Jose Sosa, Barış, Thiam ve Sinan'ı kadrosuna katmış, Doğukan Sinik ile de anlaşmaya varmıştı.

Havalanında kısa bir açıklama yapan stoper, "İstanbul'da olduğum için gayet mutlu olduğumu söyleyebilirim. Uzun zamandır görüşme halindeyiz. Umarım yarın her şey yolunda gider ve takım arkadaşlarımla tanışma fırsatı bulurum." ifadelerini kullandı.

MARCEL TISSERAND KİMDİR?

Kariyerinde Monaco, Lens, Toulouse, Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen tecrübeli stoper, Kongo Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Savunmadan çıkardığı toplarla dikkat çeken ve tekniğiyle öne çıkan Tisserand, duran toplarda da hücuma destek veriyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 23 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ın geçen sezon Bundesliga'daki performansı:

Maç: 15

Pas %: 76.3

İkili mücadele %: 51.4

Hava topu %: 54.1

Top kapma %: 47.6

Pas arası: 32

Uzaklaştırma: 48

Sarı kart: 6

Kırmızı kart: 1