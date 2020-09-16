16 Eylül 2020 Çarşamba 10:05 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:05

Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini açıkladı. Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan Demokratik Kongolu savunma oyuncusunu renklerine kattı. Sarı Lacivertli takımın taraftarları yeni transfer Marcel Tisserand hakkında araştırma yapmaya başladı. Buna göre; Marcel Tisserand kimdir, kaç yaşında? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe Wolfsburg'tan transfer ettiği Tisserand'ı dün resmen açıkladı. Kanarya, 27 yaşındaki stoperle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe dün yayınladığı mesajda, "Kongo milli forması giyen Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tisserand'a camiamıza hoş geldin diyor, çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu, "Beni bilen bilir, çok hırslıyım. Her maçı kazanmak isterim, o yüzden doğru kulübe geldim. Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var, şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak" dedi.

MARCEL TİSSERAND KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

10 OcaK 1993 doğumlu olan Marcel Tisserand, Fransa Meaux'ta doğmuştur. 27 yaşındaki stoper, Sağ Bek ve Sol Bekv olarak da oynamaktadır.

2009'da profesyonel futbol hayatına başlayan Marcel Tisserand, daha önce Ligue 1'de ilk maçına Monaco forması altında 10 Ağustos 2013'te Bordeaux karşısında çıkmıştır.20 Ocak 2014'te 6 aylığına Ligue 2 ekiplerinden RC Lens'e kiralanmıştır. Temmuz 2014'te ise Toulouse FC'ye kiralanmıştır.

Fransa doğumlu olan oyuncu annesinin ülkeside olan Demokratik Kongo'nun U-19 formasını giymiştir.2013'te 2013 Toulon Tournament'de Demokratik Kongo U-20'nin takım kaptanlığını da yapmıştır. Hâlen millî takım tercihini de yapmamıştır.

"UZUN ZAMANDAN BERİ FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYORDUM"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; 27 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek "Marcel Tisserand’a camiamıza 'hoş geldin' diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

Kariyerinde Monaco, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giyen Tisserand, 2017 yılında Wolfsburg'a transfer olmuştu.

Demokratik Kongolu futbolcu, Alman ekibinde geçen sezon 23 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.