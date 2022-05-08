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Spor

Marcel Tisserand: Gerçekten ilginç bir maçtı

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Mayıs 2022 Pazar 21:29 - Güncelleme:
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Fenerbahçeli futbolcu Marcel Tisserand, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş karşısında ikinci golü bulamadıklarını dile getiren Tisserand, "Maça çok iyi başladık, golü de bulduk. Bugün gerçekten ilginç bir maçtı, rakip de kazanma arzusundaydı. Genel olarak takımımızın defansif performansından memnun olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Tisserand ayrıca, "Bu tip maçlarda hem defansif olarak hem de ofansif olarak çok iyi durumda olmak zorundasınız. İkinci golü bulma şansımız da vardı ancak bunu yapamadık." ifadelerini kullandı.

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