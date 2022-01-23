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Spor

Marcel Tisserand'a Fransa'dan talip çıktı

Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand'a Fransa'nın St. Etienne takımının talip olduğu iddia edildi.

Sporx23 Ocak 2022 Pazar 11:55 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 11:55
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Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan isimlerden Marcel Tisserand'a Fransa'dan teklif olduğu konuşuluyor.

Fransız basını, Ligue 1'de zor günler yaşayan ve son sıraya demir atan St-Etienne'in devre arası transfer hedeflerinden birinin Marcel Tisserand olduğunu yazdı. Transfer konusunda görüşmelerin devam ettiği ve Tisserand'ın özellikle teknik direktör Pascal Dupraz tarafından istendiği konuşuluyor.

Fenerbahçe'ye 2020 Eylül'ünde 4 milyon euro bonservis bedeliyle gelen 29 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu bu sezon 13 maçta, toplamda ise 44 kez sarı lacivertli formayla maça çıktı.

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