Marcel Tisserand'a Fransa'dan talip çıktı

Sporx 23 Ocak 2022 Pazar 11:55 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 11:55

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan isimlerden Marcel Tisserand'a Fransa'dan teklif olduğu konuşuluyor.

Fransız basını, Ligue 1'de zor günler yaşayan ve son sıraya demir atan St-Etienne'in devre arası transfer hedeflerinden birinin Marcel Tisserand olduğunu yazdı. Transfer konusunda görüşmelerin devam ettiği ve Tisserand'ın özellikle teknik direktör Pascal Dupraz tarafından istendiği konuşuluyor.

Fenerbahçe'ye 2020 Eylül'ünde 4 milyon euro bonservis bedeliyle gelen 29 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu bu sezon 13 maçta, toplamda ise 44 kez sarı lacivertli formayla maça çıktı.