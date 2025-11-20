İSTANBUL 24°C / 14°C
Spor

Marcello Abbondanza: Galatasaray iyi bir oyun oynadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Medicana'da başantrenör Marcello Abbondanza, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi20 Kasım 2025 Perşembe 23:16 - Güncelleme:
Marcello Abbondanza: Galatasaray iyi bir oyun oynadı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana'da başantrenör Marcello Abbondanza, zor olmasına rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Abbondanza, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Abbondanza, "Mutluyum çünkü derbiler her zaman özel maçlardır. En iyi voleybolumuzu oynamadık ama pes etmedik. Kendimiz ve taraftarımız için önemli bir galibiyet aldık. Daha önce de zor maçlar oynamıştık. Galatasaray iyi bir oyun oynadı. Zor anlar yaşadığımız oldu ancak kazandık. En önemli olan şey de buydu." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Eda Erdem ise derbiye yakışır bir maç olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üç saate yakın sürmüş, maçın adrenaliyle oynarken hiç fark etmedik. Güzel bir maç oldu. Belki iyi bir oyun oynayamadık. Ara ara iyi oynadık ama maçın genelinde iyi servis atamadık. İyi manşet karşılayamadık. Hatalarımızı düşünmekten takım oyunu oynayamadık. Yine de güçlü kalabildik. Beşinci sette Vargas'ın servisleriyle ritim yakaladık. Devamında blok defansında da iyi olunca ibre bize döndü. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettiler. Kayıpsız devam ediyoruz. Derbiler her zaman camiamız için çok önemlidir. Çok güzel bir taraftar desteğimiz vardı."

