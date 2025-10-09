İSTANBUL 17°C / 13°C
  Spor
  Marcello Abbondanza: Maç harikaydı çünkü pes etmedik
Spor

Marcello Abbondanza: Maç harikaydı çünkü pes etmedik

Fenerbahçe Medicana'nın başantrenörü Marcello Abbondanza, VakıfBank karşısında aldıkları mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

9 Ekim 2025 Perşembe 00:31
Marcello Abbondanza: Maç harikaydı çünkü pes etmedik
Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Medicana'nın başantrenörü Marcello Abbondanza, maçın iyi geçtiğini ve pes etmediklerini söyledi.

Abbondanza, VakıfBank'ı 3-2 yendikleri maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Maç harikaydı çünkü pes etmedik. 2-0 geriye düştük. Neleri daha iyi yapabileceğimizi anladık ve maça tutunduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten muhteşemlerdi, maçı çevirdiler." ifadelerini kullandı.

Seyirci desteğinin harika olduğunu aktaran Abbondanza, "Gelin ve bize destek olun. Size çok ihtiyacımız var." dedi.

Fenerbahçe Medica'nın Rus smaçörü Arina Fedorovtseva ise Ankara Spor Salonu'ndaki atmosferi özlediğini dile getirerek, "Burası tam anlamıyla Fenerbahçe'nin gerçek ruhunu hissettiriyor. Ankara Spor Salonu'nu çok seviyorum, en sevdiğim spor salonu. İlk geldiğimde bile, antrenman ya da idman fark etmeksizin, hep gülümseyerek giriyorum. Buradaki muhteşem atmosferi çok seviyorum. Takımımı ve takım arkadaşlarımı desteklemekten, başından sonuna kadar beraber olmaktan keyif alıyorum. Bu yüzden çok gururluyum, çok mutlu hissediyorum." diye konuştu.

