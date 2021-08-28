28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:24 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:24

Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, Adana Demirspor'un Marcelo Guedes transferinde sona geldiğini yazdı.

Öte yandan yayıncı kuruluş da Marcelo'nun Adana ekibiyle sözleşme imzalamak üzere şehre geldiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Marcelo Guedes'i hatırlıyoruz, Beşiktaş'ın eski futbolcusu. 7 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Lyon'a gitmişti. Adana Demirspor'a imza atmak üzere. Marcelo dün Adana'daydı. Marcelo ile de anlaşma sağlandığını söyleyebiliriz. Çok yakın zamanda bu transfer duyurulacak."