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Spor

Marcelo Adana Demirspor için geldi

Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo Guedes, Adana Demirspor ile transfer görüşmesi yapmak için Adana'ya geldi.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:24 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:24
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Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, Adana Demirspor'un Marcelo Guedes transferinde sona geldiğini yazdı.

Öte yandan yayıncı kuruluş da Marcelo'nun Adana ekibiyle sözleşme imzalamak üzere şehre geldiğini şu ifadelerle duyurdu:

"Marcelo Guedes'i hatırlıyoruz, Beşiktaş'ın eski futbolcusu. 7 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Lyon'a gitmişti. Adana Demirspor'a imza atmak üzere. Marcelo dün Adana'daydı. Marcelo ile de anlaşma sağlandığını söyleyebiliriz. Çok yakın zamanda bu transfer duyurulacak."

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