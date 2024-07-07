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Spor

Marcelo Bielsa: Futbolu yoksulların, halkın elinden aldılar

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, futbola dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

7 Temmuz 2024 Pazar 21:58 - Güncelleme:
Marcelo Bielsa: Futbolu yoksulların, halkın elinden aldılar
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Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Futbolun yoksulların elinden alındığını söyleyen Bielsa, "Futbolu yoksulların, halkın elinden aldılar. Yoksulların mutluluğu satın alacak paraları yok. Futbol, yoksul insanların mutluluğa ulaştığı bir şeydi ama artık ona sahip değiller." ifadelerini kullandı.

Bielsa, futbolda gerileme sürecinin başladığını şu sözlerle ifade etti: "Futbolun gerileme sürecinde olduğuna eminim. Giderek daha fazla insan bu sporu izliyor ama futbol giderek daha az çekici hale geliyor. Onu dünyanın en iyi sporu yapan şeyi desteklemiyoruz. İş dünyasını destekliyoruz"

İzlenmeye değer futbolcu sayısının azaldığını söyleyen deneyimli teknik adam, "İzlenmeye değer futbolcu sayısı giderek azalıyor, oyun giderek daha az keyifli hale geliyor." diye konuştu.

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