Marcelo Bielsa, resmen geri dönüyor

Marcelo Bielsa'nın yeni durağı belli oldu.

Arjantinli teknik adam son olarak Leeds United'ı çalıştırdı. Deneyimli teknik direktör, Leeds'i Premier Lig'e çıkararak taraftarın hasretini sona erdirmişti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marcelo Bielsa, Uruguay Milli Takımı ile anlaşmaya vardı.

ÜÇÜNCÜ MİLLİ TAKIMI

Bununla birlikte 67 yaşındaki hoca, 2011'in ardından yeniden bir milli takımın başına geçecek. Bielsa, daha önce iki farklı Güney Amerika ekibi Arjantin ve Şili'nin teknik patronluğunu üstlendi.

Marcelo Bielsa'nın Arjantin dönemi ilk 68 maçta 2.07 puan ortalamasıyla geçti. Şili döneminde ise deneyimli teknik adam, 51 maçta 1.80 puan ortalaması yakaladı.

URUGUAY'DA BİR DÖNEM SONA ERDİ

15 sene teknik direktörlük görevini üstlenen Oscar Tabarez, 19 Kasım 2021'de göreve veda etti. Sonrasında göreve gelen Diego Alonso, 28 Şubat 2023'te milli takımdan ayrıldı.

Uruguay, Tabarez ile geçen uzun yıllar sonrası, yeniden üst seviyelerde kalıcı olmak istiyor. Uruguaylı Tabarez, 2011'de ülkesi ile Copa America kazanma sevinci yaşamıştı.