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Spor

Marcelo Bielsa'ya Brezilya'dan talip çıktı

Brezilya ekiplerinden Santos'un Leeds United'dan ayrılan teknik direktör Marcelo Bielsa'ya teklifte bulunduğu iddia edildi.

23 Eylül 2022 Cuma 20:42 - Güncelleme:
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Leeds United'dan şubat ayında ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Marcelo Bielsa'ya Brezilya'dan teklif geldi.

İngiliz basınında yer alan haberde, Santos'un başkanı Andre Rueda'nın, görevden alınan teknik direktör Lisca'nın ardından Bielsa ile temasa geçtiği belirtildi.

Bielsa'nın ise sezon ortasında bir takımın başına geçme konusunda isteksiz olduğu kaydedildi. Buna rağmen Santos'un, deneyimli hoca için istekli olduğu ve Bielsa'yı 2023'e kadar bekleyebilecekleri kaydedildi.

67 yaşındaki teknik adamın, Arjantin ve Meksika'da kulüp çalıştırdığı ancak şu ana kadar Brezilya'da görev almadığı hatırlatıldı.

Bielsa'nın adı Leeds United'dan ayrıldıktan sonra eski kulübü olan Athletic Bilbao ile de anılmıştı.

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