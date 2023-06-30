Marcelo Brozovic transferi iptal oldu

Al Nassr'ın Marcelo Brozovic transferi sekteye uğradı. Al Nassr, Inter'e ilk olarak 23 milyon euro teklif etti ve bu rakam üzerinde anlaşma sağlandı. Ancak, daha sonra Suudi Arabistan ekibi fiyatı kırmaya karar verdi.

Brozovic ile de el sıkışan Al Nassr, Inter'e bonservis bedelini 15 milyon euro'ya düşürmek istediğini iletti. Inter, bu talep üzerine Al Nassr ile olan anlaşmayı bozdu ve Brozovic'i bu fiyata satmayacağı cevabını verdi.

100 MİLYON EURO KAZANACAKTI

Hırvat oyuncu, bu transferin tamamlanması durumunda 3 yıl için toplam 100 milyon euro net maaş kazanacaktı.

GEÇEN SEZON 40 MAÇ OYNADI

Geride kalan sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi finalinde de oynama başarısı gösteren 30 yaşındaki Brozovic, oynadığı 40 karşılaşmada 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.