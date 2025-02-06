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Spor

Marcelo futbolu bıraktığını duyurdu

Brezilyalı sol bek oyuncusu Marcelo futbolu bıraktığını duyurdu. 36 yaşındaki Brezilyalı yıldız son olarak ülkesinin takımı Fluminense'de forma giymişti.

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
Marcelo futbolu bıraktığını duyurdu
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Brezilyalı yıldız Marcelo, 36 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Bırakma kararını X hesabından duyuran oyuncu, "Futbolcu olarak hikayem burada sona eriyor fakat futbola katacağım hala çok fazla şey var. Her şey için teşekkürler." notunu paylaştı.

MARCELO'NUN BAŞARILARI

Marcelo, kariyeri boyunca 27 kupa kaldırdı.

Yıldız sol bekin, 6 LaLiga, 5 Şampiyonlar Ligi, 5 İspanya Süper Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İspanya Kupası, 1 Libertadores, 1 Konfederasyon Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Marcelo, son olarak 2024 yılında Fluminense forması giymişti.

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