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Spor

Marcelo geliyor! Yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak

Marcelo, geçtiğimiz yaz imza attığı Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Brezilyalı dünyaca ünlü futbol yıldızı Marcelo'nun yeni durağı ise yeniden İspanya La Liga oluyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi1 Aralık 2022 Perşembe 20:52 - Güncelleme:
Marcelo geliyor! Yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak
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Geçtiğimiz yaz Real Madrid'den ayrılarak Olympiakos'a imza atan Marcelo, ocakta takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yunanistan'da umduğunu bulamayan Marcelo, rotayı yeniden La Liga'ya çevirdi.

YUNANİSTAN'DA MARCELO HİKAYESİ KISA SÜRDÜ

Yaz transfer döneminde Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Marcelo, sürpriz bir şekilde Olympiakos'a imza atmış ve bu transfer büyük ses getirmişti. Ancak Brezilyalı yıldız Yunanistan'da umduğunu bulamadı ve kararını verdi. Takımda mutsuz olan Marcelo ocakta ayrılmaya hazırlanıyor.

MARCELO, ROTAYI LA LİGA'YA ÇEVİRDİ

Transferde adı Galatasaray ile de gündeme gelen Marcelo'nun yeni durağı yeniden La Liga oluyor. İspanya basınında yer alan habere göre; Brezilyalı yıldız, İspanyol ekibi Getafe ile anlaşmaya yakın. Taraflar pazarlıklarda son aşamaya geldi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marcelo, bu sezon Olympiakos formasıyla yalnızca 5 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların hiçbirinde ilk 11'de yer almayan 34 yaşındaki yıldız, skora etki edemedi.

Star Gazetesi

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