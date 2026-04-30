Marcelo Guedes: Umarım Beşiktaş yeni sezonda Süper Lig'i kazanır

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı eski futbolcu Marcelo Guedes, özel bir etkinlik için geldiği İstanbul'dan ayrılmadan önce İstanbul Havalimanı'nda ziyareti ve Beşiktaş hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA HARİKA BİR ZAMAN GEÇİRDİM"

İstanbul'da harika bir vakit geçirdiğinin altını çizen Marcelo, "Tüm taraftarlara çok teşekkür ettiğimi söylemek istiyorum. Burada, İstanbul'da harika bir zaman geçirdim. Ayrıca davet için de teşekkür ediyorum. Burada herkesle bir araya gelmek büyük bir zevkti" diye konuştu.

Türk insanının çok iyi kalpli olduğunun altını çizen Brezilyalı eski futbolcu: "Harika insanlar. Çok iyiler, çok iyi kalpliler gerçekten. Benim için Türkiye'ye geri gelmek büyük bir zevk" dedi.

"UMARIM BEŞİKTAŞ YENİ SEZONDA SÜPER LİG'İ KAZANIR"

Beşiktaş futbol A takımı hakkında da görüşlerini aktaran Marcelo Guedes, "Umarım sezonu iyi bir noktada bitirirler ve önümüzdeki yıl Süper Lig'i kazanmak için yeni sezona iyi bir enerjiyle başlarlar. Dilerim ki bu gerçekleşir. Ben de takip ediyor olacağım" şeklinde konuştu.