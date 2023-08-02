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Spor

Marcelo rakibinin ayağını kırdı! Gözyaşlarıyla sahayı terk etti

Argentino Juniors - Fluminense arasında oynanan maçta Marcelo, çalım atmaya çalışırken rakibinin ayağını kırdı. Olay sonrası Marcelo, gözyaşlarıyla sahadan ayrıldı.

Fanatik2 Ağustos 2023 Çarşamba 11:30 - Güncelleme:
Marcelo rakibinin ayağını kırdı! Gözyaşlarıyla sahayı terk etti
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Conmebol'a üye federasyonların lig şampiyonu olan takımları'nın katıldığı Libertadores Kupası'nda dün gece Argentino Juniors ile Fluminense karşı karşıya geldi.

Maçın ikinci yarısı oynanırken 56. dakikada Fluminense'de forma giyen Marcelo, Argentino Juniors'ta oynayan Luciano Sanchez'i çalımlamaya çalışırken rakibinin ayağının kırılmasına neden oldu.

Üzücü olay sonrası Marcelo gözyaşlarına hakim olamazken, Sanchez sedyeyle sahadan çıkartıldı.

Hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılan Marcelo, gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Marcelo, "Bugün maçta çok zor bir durumu yaşamak zorunda kaldım. Bir meslektaşımı yanlışlıkla sakatladım. Sana en kısa sürede sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.

Maç 1-1 berabere biterken Argentino Juniors'un golünü Gabriel Avalos kaydederken, Fluminense'nin golünü ise Samuel Xavier Brito attı. Ayrıca Marcelo'nun dışında Argentino Juniors'ta Alexis Martin Arias da 76. dakikada kırmızı kart gördü.

9 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçında Marcelo takımını yalnız bırakacak.

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