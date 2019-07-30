Marcelo’da umut ışığı

Ancak Olympique Lyon yönetiminin, 2 sene daha sözleşmesi olmasına rağmen Brezilyalı futbolcuyu satmak istediği öğrenildi. L’Equipe’te yer alan habere göre, teknik heyet 32 yaşındaki oyuncunun performansından memnun değil ve yönetim de yollarını ayırma kararı verdi. Beşiktaş da, yaşanan bu gelişmenin ardından Marcelo için yeniden devreye girmek için harekete geçti. Kartal’ın bu hafta içinde tecrübeli savunmacı ile bir görüşme yapması bekleniyor. Marcelo’nun ilk tercihinin Fransa’da kalmak olduğu ancak istediği tekli eri alamazsa, Beşiktaş’a evet diyeceği ifade edildi.