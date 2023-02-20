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Spor

Marcelo'nun yeni adresi belli oldu! Beklenmedik tercih

Uzun yıllar Real Madrid ile sayısız başarılara koşan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaşmaya yakın. İşte detaylar...

20 Şubat 2023 Pazartesi 21:07 - Güncelleme:
Marcelo'nun yeni adresi belli oldu! Beklenmedik tercih
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Marcelo, Real Madrid'deki uzun yıllarının ardından Yunanistan ekibi Olimpiakos'a transfer olmuştu. Burada bekleneni veremeyen yıldız oyuncu, kariyerinin son döneminde olduğunu gösteren bir transfer yapıyor ve MLS'e gidiyor. Brezilyalı Marcelo, Los Angeles Galaxy'yi yeni rota olarak belirledi.

Eski Real Madridli Marcelo'nun, Yunanistan'a gelmeden önce Türkiye'ye de transfer olabileceği konuşuluyordu. Hatta oyuncu Olimpiakos'ta oynarken bile Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeydi. Bu durumdan hareketle de Yunanistan hikâyesinin üzerine Türkiye'ye transfer olması beklenirken, Marcelo'dan kötü haber geldi ve yeni rota ABD oldu. Kulübü Olimpiakos ile yollarını ayıran 34 yaşındaki oyuncu, Los Angeles Galaxy ile sözleşme detaylarını görüşüyor.

MARCELO'DAN BEKLENMEDİK TERCİH

Yıldız sol bek için Türkiye ihtimaline ek olarak Suudi Arabistan da ciddi bir seçenek olarak görülüyordu. Hatta Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a transfer olacağı konuşulan Marcelo, bu anlaşmayı gerçekleştirmedi ve akabinde de Arabistan'da transfer dönemi kapandı. Tüm bunların üzerine ise gazeteci Gustavo Guimaraes, Brezilyalı ismin yeni takımına dair sözleşme detayını duyurdu.

25 ŞUBAT'TA MLS BAŞLIYOR

Oyuncu sözleşme görüşmelerini gerçekleştirirken, 5 gün sonra da MLS heyecanı resmen başlayacak. Yunan ekibinde 10 maça çıkan ve 3 gol atan Marcelo'nun, adaptasyon sürecini hızlıca atlatması ve Los Angeles adına yakın zamanda forma giymeye başlaması bekleniyor.

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