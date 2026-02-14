İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marco Asensio durdurulamıyor! Kariyer zirvesi
Spor

Marco Asensio durdurulamıyor! Kariyer zirvesi

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Trabzonspor karşısında 1 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarlarından oldu. İspanyol yıldız bu sezon 12 gol, 9 asistle kariyerinin en üretken dönemini yaşıyor.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 22:17 - Güncelleme:
Marco Asensio durdurulamıyor! Kariyer zirvesi
ABONE OL

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Trabzonspor maçını da boş geçmedi. Karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydeden Asensio, kariyer rekoru kırdı.

Papara Park'ta müsabakanın 48. dakikasında ceza sahası sol çaprazından şık bir vuruşla fileleri havalandıran 30 yaşındaki maestro, ligdeki 10., tüm kulvarlardaki 12. golünü kaydetti.

Sarı lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu ile attığı ikinci golde bir asiste de imza atan Asensio, gol pası sayısını ise 9'a çıkardı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 gol, 9 asiste ulaşan İspanyol oyuncu, kariyerinin en fazla skor katkısı ürettiği sezonu yaşıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.