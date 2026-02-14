Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Trabzonspor maçını da boş geçmedi. Karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydeden Asensio, kariyer rekoru kırdı.

Papara Park'ta müsabakanın 48. dakikasında ceza sahası sol çaprazından şık bir vuruşla fileleri havalandıran 30 yaşındaki maestro, ligdeki 10., tüm kulvarlardaki 12. golünü kaydetti.

Sarı lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu ile attığı ikinci golde bir asiste de imza atan Asensio, gol pası sayısını ise 9'a çıkardı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 gol, 9 asiste ulaşan İspanyol oyuncu, kariyerinin en fazla skor katkısı ürettiği sezonu yaşıyor.