Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken Marco Asensio'ya İspanya'dan talip çıktı. Fichajes'in haberine göre La Liga ekiplerinden Espanyol, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

ÖNCELİKLİ İSİMLERDEN BİRİ

La Liga'yı 46 puanla 12. sırada tamamlayan Espanyol'un, hücum hattını Marco Asensio ile güçlendirmeyi hedeflediği iddia edildi. Haberde, Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren İspanyol futbolcunun Katalan ekibinin transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olduğu belirtildi.

KATALAN EKİBİNİN HEDEFİNDE

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 13 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Kümede kalma mücadelesi verdiği zorlu sezonun ardından kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Espanyol'un ise özellikle hücum hattına takviye yapmak istediği ifade edildi.