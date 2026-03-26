  Marco Asensio için transfer itirafı! ''Türkiye'de çok mutlu dönmez''
Marco Asensio için transfer itirafı! ''Türkiye'de çok mutlu dönmez''

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'yu yakından tanıyan Playes de Calvia kulübünün Başkanı Joan Perecias, yıldız futbolcunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Joan Perecias oyuncu için 'Marco ile konuştuğumda Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyledi. Onu Mallorca'da görmeyi hayal ediyorum ama bu zor bir hayal.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM26 Mart 2026 Perşembe 08:56 - Güncelleme:
Sarı-Lacivertliler'in bu sezonki en başarılı futbolcularından biri olarak gösterilen Marco Asensio, izin döneminde doğduğu Mallorca'ya gitti. İspanyol yıldız, altyapısından yetiştiği Calvia kulübünün yönetimine ortak oldu. Ailesi aracılığıyla ekonomik katkı sağlayacak. Asensio'yu yakından tanıyan Playes de Calvia kulübünün Başkanı Joan Perecias, yıldız futbolcunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolcuya destekleri için teşekkür eden Perecias, "Asensio Fenerbahçe'de çok mutlu ama bir gün herkes onu Mallorca'da tekrar görmek ister. Fakat pek mümkün değil" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLİYOR

Perecias'ın tüm ifadeleri şöyle: "İspanya kadrosunda yer alıp almayacağını heyecanla bekliyorduk. Türkiye'de futbola karşı olan sevgisini yeniden keşfediyor. Çocukluğunun takımı Calvia'da yeni proje kurmak ve oyuncuların gelişimine katkı sağlamak istiyor. Marco ile konuştuğumda Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyledi. İspanya kadrosuna girme şansı için umutluydu. Onu Mallorca'da görmeyi hayal ediyorum ama bu zor bir hayal."

