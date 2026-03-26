Sarı-Lacivertliler'in bu sezonki en başarılı futbolcularından biri olarak gösterilen Marco Asensio, izin döneminde doğduğu Mallorca'ya gitti. İspanyol yıldız, altyapısından yetiştiği Calvia kulübünün yönetimine ortak oldu. Ailesi aracılığıyla ekonomik katkı sağlayacak. Asensio'yu yakından tanıyan Playes de Calvia kulübünün Başkanı Joan Perecias, yıldız futbolcunun geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İspanyol futbolcuya destekleri için teşekkür eden Perecias, "Asensio Fenerbahçe'de çok mutlu ama bir gün herkes onu Mallorca'da tekrar görmek ister. Fakat pek mümkün değil" diye konuştu.

Perecias'ın tüm ifadeleri şöyle: "İspanya kadrosunda yer alıp almayacağını heyecanla bekliyorduk. Türkiye'de futbola karşı olan sevgisini yeniden keşfediyor. Çocukluğunun takımı Calvia'da yeni proje kurmak ve oyuncuların gelişimine katkı sağlamak istiyor. Marco ile konuştuğumda Türkiye'de çok mutlu olduğunu söyledi. İspanya kadrosuna girme şansı için umutluydu. Onu Mallorca'da görmeyi hayal ediyorum ama bu zor bir hayal."