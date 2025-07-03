Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Marco Asensio'nun önceliği Süper Lig değil.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre, Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol yıldız için sarı-lacivertlilerin teklifi kulüp tarafından kabul edildi. Ancak oyuncunun Süper Lig'e sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

MILAN DEVREYE GİRDİ!

Transferde yeni bir gelişme ise Serie A temsilcisi Milan'dan geldi. İtalyan devinin Asensio için devreye girdiği ve bu hamlenin oyuncunun kararını etkileyebileceği belirtiliyor.

29 yaşındaki hücum oyuncusunun kısa süre içinde geleceğiyle ilgili net bir karar vermesi bekleniyor. Fenerbahçe cephesi ise transferin gerçekleşmesi için tüm şartları zorluyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun yarısında Aston Villa'ya kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, PSG ve İngiliz kulübünde çıktığı 37 maçta, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.