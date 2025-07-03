İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2025 Perşembe / 8 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8345
  • EURO
    46,8162
  • ALTIN
    4262.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marco Asensio ikna edilemedi! Fenerbahçe'ye İtalya'dan rakip çıktı
Spor

Marco Asensio ikna edilemedi! Fenerbahçe'ye İtalya'dan rakip çıktı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Marco Asnesio'nun Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakmadığı iddia edildi. Yıldız futbolcuya İtalya'dan Milan'ın da talip olduğu belirtildi.

Haber Merkezi3 Temmuz 2025 Perşembe 21:27 - Güncelleme:
Marco Asensio ikna edilemedi! Fenerbahçe'ye İtalya'dan rakip çıktı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Marco Asensio'nun önceliği Süper Lig değil.

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre, Paris Saint-Germain forması giyen İspanyol yıldız için sarı-lacivertlilerin teklifi kulüp tarafından kabul edildi. Ancak oyuncunun Süper Lig'e sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

MILAN DEVREYE GİRDİ!

Transferde yeni bir gelişme ise Serie A temsilcisi Milan'dan geldi. İtalyan devinin Asensio için devreye girdiği ve bu hamlenin oyuncunun kararını etkileyebileceği belirtiliyor.

29 yaşındaki hücum oyuncusunun kısa süre içinde geleceğiyle ilgili net bir karar vermesi bekleniyor. Fenerbahçe cephesi ise transferin gerçekleşmesi için tüm şartları zorluyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun yarısında Aston Villa'ya kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, PSG ve İngiliz kulübünde çıktığı 37 maçta, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.