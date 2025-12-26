İSTANBUL 9°C / 3°C
Spor

Marco Asensio küllerinden doğdu! Ufukta İspanya Milli Takımı var

Yaz transfer döneminde beklenen ilgiyi görmeyip Fenerbahçe'ye imza atan Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla sergilediği etkileyici performansla hem Atletico Madrid'in transfer radarına girdi hem de İspanya Milli Takımı'na geri dönüş için güçlü bir mesaj verdi.

26 Aralık 2025 Cuma 07:22
Yaz döneminde ilgi gösterilmeyen ve Fenerbahçe'nin yolunu tutan Marco Asensio adeta küllerinden doğdu. Bu sezon ligde 13 maçta 8 gol 5 asist, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 golle oynayan İspanyol futbolcu, Atletico Madrid'in transfer gündemine girdiği gibi yeniden Milli Takım kadrosuna göz kırptı.

Dünya Kupası'nın favorisi olarak gösterilen İspanya Milli Takımı, Asensio'nun performansını mercek altına aldı. 29 yaşındaki futbolcu ilk yarıdaki grafiğini ikinci devreye de taşırsa büyük bir olasılıkla yeniden milli formayı sırtına geçirecek. Daha önce 38 kez İspanya için oynayan ve en son Eylül 2023'te sahaya çıkan Asensio, Dünya Kupası'nda favori gösterilen ekibin içinde yer almayı çok istiyor. İzinlerini kısa tutup ekstra çalışmalar yapıyor. Öte yandan F.Bahçe'de ikinci kaptanlığa getirilme durumu da var.

