Spor

Marco Asensio: Önemli olan 3 puandı

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Trabzonspor galibiyetinin ardından hem takım performansından hem de kendi oyunundan memnun olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 22:39 - Güncelleme:
Marco Asensio: Önemli olan 3 puandı
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçta sarı lacivertli takımın son golünü atan Marco Asensio açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Asensio "Çok mutluyum. Takım olarak iyi iş çıkarıdk. Bireysel anlamda performansımdan mutluyum. Sahada çok iyi olduğumu hissediyorum. Çok çalışarak yolumuza devam ediyoruz. Önemli olan 3 puandı. Takımıma yardımcı olduğum için çok mutluyum." dedi.

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili soruyu yanıtlayan İspanyol yıldız "Kerem takım için çok önemli. Kendisi çok iyi performansta, çok üst seviye bir oyuncu. En baştan beri sahada çok iyi anlaşıyoruz. Takıma çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

