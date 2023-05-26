Marco Asensio, Real Madrid'den ayrılıyor

2015 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Marco Asensio, Real Madrid'ten ayrılmaya hazırlanıyor.

Relevo'nun haberine göre Asensio, Real Madrid'in sözleşme yenileme teklifini reddetti. Oyuncunun önümüzdeki haftalarda yeni bir kulübe imza atacağı belirtildi.

Asensio'nun menajeri Jorge Mendes, Aralık ayından bu yana yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü ancak sunulan teklifin reddedildiğini belirtti.

Takımda önemli bir rol almayı isteyen Asensio'nun, kulübünün maaşını ve sözleşme süresini arttırmasına sıcak bakmadığı ifade edildi.

İspanyol oyuncunun önümüzdeki haftalarda kendisine gelen tüm teklifleri değerlendireceği ve son kararını vereceği aktarıldı.

ASENSIO'NUN REAL MADRID KARİYERİ

Yıldız oyuncu 2015 yılından bu yana Real Madrid formasıyla 3 Şampiyonlar Ligi, 4 Dünya Kulüpler Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 3 İspanya Ligi Şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupa Şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu kazandı.

Madrid ekibiyle 285 karşılaşmaya çıkan Asensio, 61 gol ve 29 asistlik performans sergiledi.