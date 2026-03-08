İSTANBUL 12°C / 4°C
9 Mart 2026 Pazartesi
  • Marco Asensio: Şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız
Spor

Marco Asensio: Şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız

Fenerbahçeli Marco Asensio, Samsunspor galibiyetinin ardından taraftar desteğinin önemine dikkat çekti. İspanyol futbolcu, şampiyonluk yarışında her maça final gibi baktıklarını söyledi.

8 Mart 2026 Pazar 23:29
Marco Asensio: Şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız
ABONE OL

Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Samsunspor maçının ardından konuştu.

İspanyol futbolcu, "Taraftar her zaman çok büyük faktör oldu. Bugün de öyle. Maç bir rakibimize gitti bir bize geldi. Günün sonunda 3 puan aldık. Benim için kolay bir hafta olmadı. Fiziksel olarak en iyi halimde olmak istiyorum ama bu maçta iyi hissettim ve galibiyete yardımcı oldum. Mutluyum." diye konuştu.

Asensio, "Oynayacağımız her maç önemli olacak. Elimizden geleni hep yapmalıyız. Takımda bu karakter var. Her maç savaşıyoruz. Bizim hedefimiz maç maç bakmak. Düzeltmemiz gerekenleri düzelterek şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağız." ifadelerini kullandı.

