Marco Asensio, İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca'yı İstanbul'da Fenerbahçe'nin tesislerinde ağırladı.

İŞTE ASENSİO'NUN AÇIKLAMALARI:

-"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM, ÇÜNKÜ..."

"İstanbul'da yaşamak nasıl?"

"İyi. Yavaş yavaş şehre alışıyoruz. Artık bir evimiz var, ki bu her zaman en önemli şeydir, şehirde ve kulüpte daha rahat olmak için bu istikrarı bulmak. Burada çok iyi karşılandım, bu yüzden çok mutluyum. Çok yoğun, çok kalabalık bir şehir. Ve en önemlisi, futbol tutkusu inanılmaz. İnsanlar futbolu çok yaşıyor ve bu hem evde hem de dışarıda hissediliyor."

- "Turistik yerleri gezmek için sokağa çıktınız mı, yoksa kalabalık nedeniyle bu imkansız mı?"

"Evet çıktım, ama her zaman başımı örtüyorum, yine de her zaman sizi yakalayan insanlar oluyor. Ama insanlar saygılı, çok nazik ve her zaman cesaret veriyorlar."

- "Asensio'nun İstanbul'da geçirdiği tipik bir gün nasıl?"

"Sabah erken saatte sakin bir şekilde uyanıyorum. Antrenmana geliyorum, buraya gelmek 30-40 dakika sürüyor. Kahvaltı yapıyorum, antrenmanı hazırlıyorum, antrenman yapıyoruz, antrenman sonrası çalışmaları yapıyoruz. Öğleden sonra evde çalışıyorum. Günüm böyle geçiyor."

- "Uzun zamandır en mutlu anınız mı bu?"

"PSG'de de mutlu anlar yaşadım, yüksek seviyede oynadım, ama burada aradığım şey süreklilikti, çünkü sizi en iyi seviyeye taşıyan şey budur. Bunu geçen sezon Aston Villa'da başardığımı düşünüyorum, orada da çok mutluydum. Fenerbahçe'deki bu meydan okumayla, her üç günde bir oynamayı, yüksek seviyede oynamayı hedefliyordum. Beni mutlu eden şey bu, futbol oynamak, her gün antrenman yapmak, maçlara çıkmak. En çok keyif aldığım yer sahadır."

"DÜNYA KUPASI HEDEFİM!"

- "MARCA'da her hafta sonu şu ses duyuluyor: Asensio gol attı! Luis de la Fuente'nin de Türkiye'de olan biteni takip ettiğini düşünüyor musunuz?"

"Umarım öyledir. Milli takım çok önemli bir şey, özellikle benim için. Umarım Luis takip ediyordur ve beni tekrar çağırır."

- "Bu, tekrar aklınızda olan bir hedef mi?"

"Benim için bu açık bir hedef. Yazın, gittiğim takımın Avrupa kupalarında oynaması, en üst düzeyde oynaması gerektiği konusunda net bir fikrim vardı. En üst seviyeye ulaşmak ve sonra milli takım teknik direktörünün beni seçmesi açık bir hedef. Dünya Kupası'nda üçüncü kez oynamak benim için inanılmaz olurdu ve bu yıl benim için açık bir hedef."

"MAÇLARDA BELİRLEYİCİ OLUYORUM"

- "Asensio, tecrübeli bir oyuncu gibi gelebilir, ama sadece 29 yaşında."

"Öyle. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hem geçen sezonun ikinci yarısında hem de bu sezonun başlangıcında kendimi çok iyi hissediyorum, seviyemi buluyorum... Şu anda çok tecrübeli olduğumu ve maçları daha iyi yöneterek daha belirleyici olabildiğimi hissediyorum. Önemli anlarda duygularımı daha iyi kontrol edebiliyorum."

- "Peki Asensio, De la Fuente'nin çağrısını almak için ne yapmalı?"

"Şu anda olduğum çizgide devam etmeliyim. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapmalı, goller, asistler ve çalışmamla yardımcı olmaya çalışmalıyım. Ondan sonra, umarım olur."

- "İspanyol futbolunun gözdesiydiniz..."

"Birçok açıdan önemli bir çıkış oldu. Birincisi, dünyanın en önemli kulübü olan Real Madrid'deydim. İkincisi, yaşımdı. İlk maçım Avrupa Süper Kupası'ndaydı, ilk on birdeydim ve gol attım. Her şey çok hızlı gelişti ve hazır olduğumu hissediyordum. Babam bana nasıl yaptığımı soruyordu ama o zamanlar baskı hissetmiyordum, keyif alıyordum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı sahada oynuyordum ve bu çok kolaydı. Çok doğal bir şekilde yaklaştım."

"HAYALLERİMİN KULÜBÜNDE SAKATLIK YAŞADIM"

- "Kariyeriniz harika, ancak 10 yıl önce Fenerbahçe yol haritanızda yoktu. Hiçbirimiz bunu düşünmemiştik... Sana çok fazla beklenti yüklendi mi?"

"Ne beklentileri ne de hakkımda söylenenleri kontrol edemiyordum. Bununla yaşamak zorundaydım, çünkü Madrid'de oynadığınızda en yüksek beklentilerle karşılaşırsınız. Kariyerinde her zaman daha iyi olduğun yıllar vardır, daha kötü olduğun yıllar vardır... ve bu kontrol edemeyeceğin bir şeydir. Çok iyi bir seviyedeydim, hayallerimin kulübünde çok mutluydum ve sonra bir sakatlık geçirdim ve bu da ilerlememi biraz kesintiye uğrattı. Ama ben bunu bir motivasyon olarak gördüm, çok zor bir yılın ardından geri döndüğümde yeniden yükselişe geçmek için bir fırsat olarak gördüm.

Ve şunu söyleyeyim: O andan itibaren Madrid'de gol ve asist sayısı açısından en iyi yıllarım geldi. Ben bunu, başardıklarımı ve şimdi başarabileceklerimi hatırlıyorum."

- "Sakatlık size ne öğretti?"

"Çok şey. Benim için kişisel olarak büyük bir dönüm noktası oldu, çünkü hayatınızda bir duraklama oluyor. Durmadan oynamaya ve antrenman yapmaya alışkındım ve çevrenizdekileri fark etmiyorsunuz. Ailenizi, arkadaşlarınızı ve kendinizi düşünmeye zamanınız olmuyor. Döngüye giriyorsunuz ve durmuyorsunuz. Kendime daha iyi bakmayı, vücudumu tanımayı öğrendim... Daha eleştirel olmaya da başladım."

"EN İYİ DÖNEMİMDEYİM"

- "Sizi çok olgun ve sakin buluyorum. Bu açıdan en iyi döneminizde misiniz?"

"Sanırım öyle. 2025 benim için çok iyi bir yıl oldu. Premier Lig'de oynamış olmak, doğal pozisyonumda yeniden hissettiklerimi kazanmak da önemli bir şey. Belki de kariyerimde eksik olan şey buydu, '10' numara veya orta saha pozisyonunda devamlılık, bence orada en yüksek seviyeme ulaşabilirim. Evet, çeşitli pozisyonlarda oynayabilirim ve ben bir takım oyuncusuyum, nerede oynayacağımı hiç söylemedim."

"MADRID'DEN AYRILDIĞIM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

- "Madrid'deki son iki yılında 24 gol attınız ama ayrılmaya karar verdiniz. Bu kararınızdan pişman mısınız?"

"Hayır, pişman değilim çünkü son yılımda eksik olan kupayı, Kral Kupası'nı kazandım. Bazı yerlerden ayrılmayı bilmek gerekir. Taraftarların, Florentino'nun, teknik direktörün bana büyük sevgi gösterdiğini hissediyordum... Ama zamanın geldiğini hissettim. Bu sporla veya parayla ilgili bir karar değildi, kişisel bir karardı. Yeni hedefler koymak istedim, çünkü hayatımda, kariyerimde bir değişikliğe ihtiyacım vardı... El Mad"

- "NFL'yi izlemeye gittiğinizde Florentino ile konuşabildiniz mi?"

"Onu görmedim, ama Florentino ile veda hakkında konuşurken çok güzel ve samimi bir an yaşadık. Stadyumda çok güzel bir veda töreni oldu ama maçtan önce Florentino ile baş başa çok güzel bir an yaşadık ve bunu çok sevgiyle hatırlıyorum. İkimiz baş başa, bir odada, çok özel bir anda, hayat hakkında, transferin nasıl geçtiği hakkında, ailemiz hakkında konuştuk... İnanılmaz bir şeydi."

"LUIS ENRIQUE BÖYLEDİR, KİN TUTMUYORUM"

- "PSG'deki maceran neden sonuçlanmadı?"

"Başlangıç çok iyiydi, sonra iki ay beni durduran bir sakatlık oldu ve zorlanarak sezonu iyi bitirdik. Ertesi yıl iyi başladı ama bir gecede teknik direktörün gözünden düştüm ve ben futbolun tadını çıkarmak istiyordum, bu yüzden bir çözüm aradım."

- "Luis Enrique ile aranızda ne oldu? İkiniz arasında herhangi bir sorun olmadığını hep inkar ettiniz. Luis Enrique sizi Katar'daki Dünya Kupası'na götürmüştü ama birdenbire gözden düşmek..."

"Açıkçası, benim bildiğim kadarıyla bir şey olmadı. Belki bu soruyu o cevaplayabilir. Luis Enrique'yi çok iyi tanıyorum, Dünya Kupası'nda birlikteydik, PSG'de bir buçuk yıl onunla çalıştım... Ve şey, bunu kişisel olarak almak istemiyorum, çünkü bu, diğer oyuncularla, ekibindeki insanlarla da başına gelen bir şey... O böyle davranan bir insan ve ben de bu kadarını söyleyebilirim. Benim tarafımdan hiçbir kin yok. Profesyonel futbol dünyasında olabilecek bir şey ve hepsi bu."

"MATADOR LAKABI, İSPANYOL BİR ŞEY"

- "Ve Emery ile Aston Villa'ya gittin. Onunla nasıl gidiyor?"

"Unai ile çok iyi. O inanılmaz bir teknik direktör, her ayrıntıya dikkat ediyor ve kişisel olarak oyunculara çok yakın. Sezonun ikinci yarısı muhteşem geçti, Premier Lig'de neredeyse tüm maçları kazandık, Kupa'da Wembley'de yarı finale çıktık ve Şampiyonlar Ligi'nde de bir adım öteye geçmek üzereydik."

- "Burada, Fenerbahçe'de sana Matador diyorlar."

"Gelir gelmez bu lakabı taktılar. Sosyal medyada, oyuncular, kulüp çalışanları... Bu, Türkiye'de çok İspanyol bir şey ve bu lakapla ben de büyüdüm. Takım arkadaşlarım, golleri Matador gibi kutlamamı istediler, bu hareketi yapmamı istediler ve ben de yaptım. Bu isim, oyun tarzımla, vuruşlarımla, gol atma şeklimle uyumlu olduğu için hoşuma gidiyor... Bu lakap iyi bir lakap."

"TÜRKİYE'DE ATMOSFER ÇOK SICAK"

- "Türkiye'deki atmosfer hayal ettiğimiz kadar sıcak mı?"

"Evet, inanılmaz bir atmosfer. Kendi sahamızda taraftarlar bize çok yardımcı oluyor, onlarla çok bağlıyız... Isınırken onlarla etkileşime giriyoruz, bu atmosferler çok önemli... Çok önemli bir deneyim."

- "Real Madrid hakkında çok soru soruyorlar mı?"

"Evet, bu normal. Ama sadece burada değil, Aston Villa ve PSG'de de soruyorlar. Orada hayatın nasıl olduğunu, orada kazanmanın nasıl bir şey olduğunu soruyorlar... Madrid dünyanın en büyük kulübü."

"BEN UTANGAÇ BİRİYİM"

- "Fenerbahçe'nin soyunma odası şakacı ve neşeli Asensio'yu keşfetti mi?"

"Yavaş yavaş ilerliyorum. Bu konuda oldukça utangaçım, ama artık takım arkadaşlarımla, antrenörlerle daha fazla güvenim var... Gerçek ve doğal Marco Asensio'yu ortaya çıkarıyorum."

"F.BAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

- "Asensio için ideal sezon nasıl olurdu? İstediğinizi söyleyin."

"Önemli olan Fenerbahçe ile hedefleri gerçekleştirmek: şampiyonluk kazanmak. Sonra da milli takıma geri dönmek, benim için büyük bir mutluluk olur, kendi jenerasyonumla birlikte olmak. Milli oyuncuların çoğu arkadaşım.