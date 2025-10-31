İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Marco Asensio'ya sürpriz talip! ''Bomba transfer'' diyerek duyurdular

Fenerbahçe'nin PSG'den transfer ettiği Marco Asensio için beklenmedik bir gelişme yaşandı. LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın İspanyol oyuncuya talip olduğu belirtildi. Ayrıca Asensio hakkında 'Bomba transfer olabilir' yorumu yapıldı.

31 Ekim 2025 Cuma 11:33
Marco Asensio'ya sürpriz talip! ''Bomba transfer'' diyerek duyurdular
Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla bir kez daha Avrupa'da gözleri üzerine çeviren Marco Asensio için ortaya atılan transfer iddiası ses getirdi. İspanyol basını, yıldız futbolcunun yeniden La Liga'ya dönebileceğini belirtti.

Mallorca çıkışlı olan Asensio, uzun yılar Real Madrid forması giymiş ardından ise PSG'nin yolunu tutmuştu. Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İspanyol yıldız, yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Sezona iyi bir başlangıç yapan deneyimli futbolcu, performansıyla da taraftarları kendine hayran bıraktı.

El Nacional'de yer alan habere göre, Avrupa'da da gözleri üzerine çeviren Asensio'ya Sevilla talip oldu. İspanyol ekibinin Alexis Sanchez'le yolları ayırmaya yakın olduğu ve yerini Asensio ile doldurmak istediği belirtildi.

Haberde, "Eski Real Madridli Marco Asensio , kış transfer döneminin bomba transferi olabilir." ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Asensio için Sevilla'nın resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı merakla bekleniyor.

Asensio, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 9 maçta, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

