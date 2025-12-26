Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 14 kez skor katkısı yapan Marco Asensio, performansıyla parmak ısırtıyor. Ülkesi İspanya'da da büyük ilgi gören Asensio'ya talip olan sürpriz kulüp duyuruldu.

Fichajes'te yer alan habere göre Villarreal, Marco Asensio'yu kadrosuna katmayı istiyor. İspanyol ekibinin iyi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtildi.

Haberde Villarreal'in Asensio'yu birkaç sezondur takip ettiği belirtilirken, "Fenerbahçe, en belirleyici oyuncularından biriyle kolay kolay yollarını ayırmaya niyetli değil." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin Asensio için belirlediği bonservis bedelinin ise 20-25 milyon euro bandında olduğu ifade edildi. Villarreal'in oldukça yüksek bulduğu bu rakamı taksitler halinde ya da daha farklı ödeme planlarıyla karşılamak için yollar aradığı iddia edildi.