26 Aralık 2025 Cuma
Spor

Marco Asensio'ya sürpriz talip! İşte Fenerbahçe'nin istediği bonservis...

Fenerbahçe'de ilk yarıda 14 gole doğrudan katkı veren Marco Asensio'nun performansı İspanya'da da yankı buldu. Villarreal yıldız futbolcu için devreye girerken, sarı-lacivertliler oyuncunun bonservisini 20-25 milyon euro olarak belirledi.

26 Aralık 2025 Cuma 12:26
Marco Asensio'ya sürpriz talip! İşte Fenerbahçe'nin istediği bonservis...
Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 14 kez skor katkısı yapan Marco Asensio, performansıyla parmak ısırtıyor. Ülkesi İspanya'da da büyük ilgi gören Asensio'ya talip olan sürpriz kulüp duyuruldu.

Fichajes'te yer alan habere göre Villarreal, Marco Asensio'yu kadrosuna katmayı istiyor. İspanyol ekibinin iyi bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtildi.

Haberde Villarreal'in Asensio'yu birkaç sezondur takip ettiği belirtilirken, "Fenerbahçe, en belirleyici oyuncularından biriyle kolay kolay yollarını ayırmaya niyetli değil." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin Asensio için belirlediği bonservis bedelinin ise 20-25 milyon euro bandında olduğu ifade edildi. Villarreal'in oldukça yüksek bulduğu bu rakamı taksitler halinde ya da daha farklı ödeme planlarıyla karşılamak için yollar aradığı iddia edildi.

